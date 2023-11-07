محمد صبحي يواصل تدريباته بشكل منفرد خارج الزمالك..فيديو

كان مجلس الزمالك قرر إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وإحالتهم للتحقيق العاجل، وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا، كما تم توجيه الشكر إلى أوسوريو ومساعده ومدحت عبد الهادي.

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعا الأحد، بمقر النادي بميت عقبة، من أجل مناقشة أسباب تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم.

واتخذ مجلس الزمالك الزمالك قرارات حاسمة؛ أبرزها إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري، وإحالتهم للتحقيق العاجل وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا مع عرضهم للبيع.