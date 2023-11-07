شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 11/7/2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 11/7/2023 ، الكثير من الاخبار و الأحداث الرياضية الهامة، على رأسها المندوه لـ"الخليج 365": تم رفع الحجز على أرصدة الزمالك، والأهلى يهزم النور السعودى 38 / 20 فى كأس العالم لأندية اليد، وأحمد فتوح يزيل "لاعب فى الزمالك" من حسابه الرسمى على انستجرام، والأهلى يستبعد 7 لاعبين من مواجهة سيراميكا بقيادة صلاح محسن.
المندوه لـ"الخليج 365": تم رفع الحجز على أرصدة الزمالك
أكد حسام المندوه أمين صندوق نادى الزمالك، إن مجلس الإدارة نجح فى رفع الحجز عن أرصدة النادى بعد التوصل لحل الأزمة المتعلقة بمصلحة الضرائب.
الزمالك يدعو المرشحين السابقين للاجتماع يوم 14 نوفمبر.. اعرف التفاصيل
قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب توجيه الدعوة لكل أبناء النادي من السادة الذين خاضوا الانتخابات الأخيرة، للاجتماع في مقر النادي بميت عقبة يوم 14 نوفمبر المقبل.
الأهلي يبدأ مفاوضات "الحسم" مع فيوتشر فى صفقة عمر كمال عبد الواحد
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