شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 11/7/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 11/7/2023 ، الكثير من الاخبار و الأحداث الرياضية الهامة، على رأسها المندوه لـ"الخليج 365": تم رفع الحجز على أرصدة الزمالك، والأهلى يهزم النور السعودى 38 / 20 فى كأس العالم لأندية اليد، وأحمد فتوح يزيل "لاعب فى الزمالك" من حسابه الرسمى على انستجرام، والأهلى يستبعد 7 لاعبين من مواجهة سيراميكا بقيادة صلاح محسن.

المندوه لـ"الخليج 365": تم رفع الحجز على أرصدة الزمالك

أكد حسام المندوه أمين صندوق نادى الزمالك، إن مجلس الإدارة نجح فى رفع الحجز عن أرصدة النادى بعد التوصل لحل الأزمة المتعلقة بمصلحة الضرائب.

الزمالك يدعو المرشحين السابقين للاجتماع يوم 14 نوفمبر.. اعرف التفاصيل

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب توجيه الدعوة لكل أبناء النادي من السادة الذين خاضوا الانتخابات الأخيرة، للاجتماع في مقر النادي بميت عقبة يوم 14 نوفمبر المقبل.

الأهلي يبدأ مفاوضات "الحسم" مع فيوتشر فى صفقة عمر كمال عبد الواحد

بدأ مسئولو النادي الأهلي مرحلة التفاوض الجاد مع نادي فيوتشر لشراء المدة المتبقية فى عقد عمر كمال عبد الواحد نجم الفريق، والذى ينتهي عقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأى نادٍ فى شهر يناير المقبل دون الرجوع إلى ناديه، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر الفترة القادمة.

يدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، تشكيل إدارة جديدة تحمل اسم "إدارة المباريات"، تتولى تنظيم مباريات المنتخبات الوطنية ودخول الجماهير.

أكد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، إنه رفض قبول اعتذار الثنائي محمد صبحي ومصطفي الزناري، عن واقعة مغادرة معسكر الفريق قبل مواجهة زد اف سي، في الدورى، دون الحصول علي اذن من الجهاز الفني.

الأهلى يكشف حقيقة التفاوض مع جوستافو سوزا لخلافة موديست