شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئات يفوز على اليابان فى دور المجموعات لكأس العالم للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح المنتخب الوطنى للناشئات في الفوز على نظيره الياباني 2-1 فى دور المجموعات لكأس العالم للتنس للناشئات تحت 16 سنة "جونيور بيلي جين كينج كاب" والمقامة في قرطبة بإسبانيا .

وكان منتخب مصر للتنس قد خسر مباراته الأولى أمام صاحب الأرض منتخب إسبانيا بنتيجة 3/0، ويختتم المنتخب مباريات مرحلة المجموعات بلقاء نظيره الكولومبى .ويمثل منتخب مصر اللاعبات جنى حسام ، كارينا محمد وجيان ابراهيم .

وكان المنتخب الوطنى للتنس للرجال، قد تألق وحقق انتصارا على منتخب أوروجواي بنتيجة 3 / صفر، بالعاصمة مونتفيدو، ضمن منافسات المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز.

وتمكن المنتخب من الفوز بلقاء الزوجى، حيث تغلب الثنائى محمد صفوت واكرم السلالى على اريل بيهار ومارتين كوفاس 6 / 3 و 6 / 4 فى الجولة الثانية للقاء ليتقدم الفراعنة 3 / صفر دون الحاجة لخوض لقائى الفردى.

وحجز المنتخب بهذا الانتصار الرائع بطاقة لعب المباراة الفاصلة التى يتأهل الفائز بها الى المجموعة العالمية الأولى.