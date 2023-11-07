شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو لـ الخليج 365: أتفاوض مع الزمالك للحصول على مستحقاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق لفريق الزمالك إنه يتفاوض حالياً مع مسئولي القلعة البيضاء من أجل الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة بالإضافة إلى الشرط الجزائى.

أكد أوسوريو خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن علاقته انتهت بالقلعة البيضاء موضحاً أنه سعيد بالفترة التي قضاها معه، وكان يتمنى استمرار مسيرته مع الفريق.

فى سياق متصل يكثف مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، مفاوضاته مع مدير فنى أجنبى للتعاقد معه خلفا للكولومبى أوسوريو، الذى تمت إقالته لسوء نتائج الفريق الفترة الأخيرة، حيث تم توجيه الشكر له والاستعانة بمعتمد جمال لحين التعاقد مع مدرب آخر.

ويسعى الزمالك لحسم ملف المدير الفني الجديد لخلافة أوسوريو، واستغلال فترة التوقف الدولى للاستقرار على المدرب الذى يقود الفريق خلال الفترة المقبلة.ومن المقررحسم ملف المدرب الجديد بعد لقاء بيراميدز فى نصف نهائى كأس مصر المقرر له غدا الأربعاء.

وكان مجلس الزمالك قرر توجيه الشكر إلى أوسوريو ومساعده ومدحت عبد الهادي، مع تعيين معتمد جمال "مدربا عاما" وقائما بأعمال المدير الفني لحين إعادة تشكيل الجهاز.