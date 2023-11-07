شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت سلامة لاعب طنطا من وجود نزيف ولازال تحت الملاحظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أثبتت الأشعة التي خضع لها نصر عبد العزيز لاعب نادي طنطا، الذي تم إنقاذه من ابتلاع لسانه خلال مباراة فريقه أمام بتروجت، التي أقيمت بينهما في إطار منافسات الأسبوع السابع من دوري المحترفيـن.

ونشر الحساب الرسمي لنادي طنطا صورة للاعب معلقا عليها: "بعد إنقاذه من ابتلاع لسانه.. الأشعة تثبت سلامة لاعب طنطا نصر عبد الرازق من وجود أي نزيف في المخ واللاعب لا زال يخضع للملاحظة الطبية في العناية المركزة بأحد المستفيات الخاصة بمنطقه التجمع الخامس".

وتعرض نصر عبد الرازق مدافع طنطا لاصابة قوية اثناء الشوط الثاني وتم نقل عبد الرازق الي المستشفى مباشرة بعد تأكد اصابته بارتجاج في لمخ، وسيتم عمل فحوصات له للتأكد من سلامته بعدما استفاق من حالة الاغماء التي تعرض لها نتيجة التصادم.

وحقق فريق بتروجت فوزا هاما علي نظيره طنطا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بإستاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري المحترفين، أحرز هدف طنطا نانا انتوي في الدقيقة 7 وتعادل هادي رياض في الدقيقة 33 قبل ان يخطف فريق بتروجت الفوز عن طريق إسماعيل بامبا في الدقيقة 92 من عمر المباراة، ليرتفع رصيد بتروجت للنقطة 15 في صدارة جدول الترتيب بينما يتجمد رصيد طنطا عند 8 نقاط .