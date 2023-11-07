شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلى فى المستشفى.. تفاصيل الأزمة الصحية للعامرى فاروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادى الأهلي تفاصيل الحالة الصحية للعامري فاروق نائب رئيس النادي الذي يمر بأزمة صحية طارئة منذ صباح اليوم الثلاثاء.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "العامري فاروق اجري عملية جراحية دقيقة لوقف نزيف المخ واجتازها بنجاح ثم اجري جراحة قسطرة وتم وضعه تحت الرعاية الطبية في العناية المركزة لمدة 24 ساعة تمهيدا لتقييم حالته صباحا وتحديد تطورات التعامل مع المرحلة المقبلة".

ويضيف المصدر: "مجلس إدارة النادى الأهلي بالكامل يتواجد في المستشفى الذي أجري به العامري فاروق الجراحة في مدينة 6 أكتوبر".

وتابع المصدر: "اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة حضر للاطمئنان علي صحة نائب رئيس النادى الأهلى كما تواجد حسين لبيب رئيس نادى الزمالك".

حرص حسين لبيب رئيس نادي الزمالك على زيارة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي و المتواجد حاليا في إحدى المستشفيات الخاصة بعد إصابته بنزيف حاد على المخ.

تعرض العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي لوعكة صحية خلال تواجده في النادي ظهر اليوم ،الثلاثاء، وتم نقله لأقرب مستشفي من أجل الخضوع لفحوصات وتحاليل للاطمئنان عليه.

وحرص مجلس الأهلي على الاطمئنان على العامري فاروق وقام بزيارته في المستشفي الذي تم نقله إليه، والذى يبعد عن النادي الأهلي أمتار قليلة.