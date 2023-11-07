شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 7 / 11 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم العديد من الاحداث الهامة في مقدمتها تعرض العامري فاروق نائب رئيس النادي لوعكة صحية كبرى أدت الي اجراء جراحة عاجلة.

الأهلى يكشف حقيقة التفاوض مع جوستافو سوزا لخلافة موديست

أكد مصدر بالنادى الاهلى أن البرازيلي جوستافو سوزا لاعب جيونبوك هيونداى بطل كوريا الجنوبية خارج حسابات ناديه فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":" سوزا خارج حسابات الأهلى فى يناير المقبل، الأهلى لم يجدد مفاوضاته لضم اللاعب، وكولر متمسك باستمرار موديست مع المارد الأحمر".

أكرم توفيق يعود لتشكيل الأهلى أمام سيراميكا بالدوري

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى على عودة أكرم توفيق الظهير الأيمن للفريق للتشكيل الاساسى بمباراة سيراميكا المقبلة.

نقل العامري فاروق نائب رئيس الأهلي للمستشفي بعد إصابته بوعكة صحية

تعرض العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي لوعكة صحية خلال تواجده في النادي ظهر اليوم ،الثلاثاء، وتم نقله لأقرب مستشفي من أجل الخضوع لفحوصات وتحاليل للأطمئنان عليه.

وحرص مجلس الأهلي على الإطمئنان على العامري فاروق وقام بزيارته في المستشفي الذي تم نقله إليه، والذى يبعد عن النادي الأهلي أمتار قليلة.

الأهلى يكشف حقيقة التعاقد مع المغربى وليد ازارو لخلافة موديست

أكد مصدر بالنادى الاهلى أن ناديه لم يفاوض المغربى وليد ازارو مهاجم عجمان الإماراتى للعودة للقلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":"لم ندخل في أي مفاوضات مع وليد ازارو للعودة للأهلى في الشتاء ، كولر لم يطلب مهاجمين جدد ولم يحسم مصير بقاء موديست من عدمه".

الأهلى يهزم النور السعودى 38 / 20 فى كأس العالم لأندية اليد

فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره النور السعودى بنتيجة 38 / 20 فى أولى مواجهاته ببطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقام فى السعودية خلال الفترة من 7 وحتى 12 نوفمبر الجارى.

ونجح فريق رجال يد الأهلى بقيادة مديره الفنى الإسبانى ديفيد ديفيز فى حصد نقاط مباراة اليوم قبل مواجهة برشلونة فى ثانى لقاءاته الخميس المقبل.

مروان عطية يعود لتشكيل الأهلى أمام سيراميكا بالدوري

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى على عودة مروان عطية لاعب خط وسط الفريق للتشكيل الأساسى بمباراة سيراميكا المقبلة.

وغاب مروان عطية عن مباراة الاهلى والمقاولون العرب الأخيرة التي فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدفين بعد قرار المدرب السويسري باراحته في ظل ضغط المباريات.

رغم مشاركته في التدريبات..عمرو السولية خارج حسابات الأهلى أمام سيراميكا

خرج عمرو السولية لاعب خط وسط النادى الاهلى من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة في مباراة سيراميكا المقبلة رغم مشاركته في التدريبات الجماعية مؤخراً.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الاهلى إن السولية بدأ المشاركة في أجزاء من التدريبات الجماعية بعد تعافيه من إصابة العضلة الخلفية التي أبعدته عن التواجد مع الفريق في الفترة الماضية.

تفاصيل المران الأخير للأهلي قبل مواجهة سيراميكا.. صور

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي استعداداته لمواجهة سيراميكا كيلوباترا، التي تجمع الفريقين غدًا الأربعاء ضمن منافسات بطولة ‏الدوري الممتاز.‏

واستئأنف الفريق تدريباته بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس الإثنين وفقًا للبرنامج التدريبي، وعقد مارسيل كولر اجتماعًا ‏مع الجهاز المعاون قبل بداية المران الذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.‏

الأهلى يعلن إصابة على معلول بشد فى العضلة الخلفية وغيابه عن مواجهة سيراميكا

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن ‏علي معلول ظهير أيسر الفريق أجرى أشعة خلال الساعات الماضية، ‏كشفت عن تعرضه للإصابة بشد في العضلة الخلفية ليتأكد غيابه عن مواجهة سيراميكا.

وأدى معلول جلسة علاج طبيعي في ‏الجيم، ضمن البرنامج العلاجي الذي ‏يخضع له لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.‏

الأهلي يعلن تطور جديد في حالة رضا سليم بعد جراحة الترقوة

أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن حالة رضا سليم لاعب الفريق مطمئنة للغاية، بعد الجراحة التي ‏خضع لها في عظمة الترقوة.‏

وأوضح أنه تواصل مع إخصائي الجراحة الذي أشرف على علاج اللاعب، وتأكد من تحسن حالته، وأنه سوف يبدأ مرحلة ‏العلاج الطبيعي في الجيم خلال الأيام القادمة.‏

الأهلى يستبعد 7 لاعبين من مواجهة سيراميكا بقيادة صلاح محسن

استبعد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلي 7 لاعبين من قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة سيراميكا بالدوري وهم عمرو السولية ومحمود متولي وعلي معلول للإصابة وخالد عبد الفتاح وصلاح محسن وحمزة علاء ومحمد الضاوى كريستو لأسباب فنية .