كيلسي يتجاوز النجمة في انطلاق سوبر جلوب 2023

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمكن فريق كيلسي البولندي من تحقيق الفوز على فريق النجمة البحريني بهدف وحيد بنتيجة (27 - 26)، في انطلاق مواجهات بطولة العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب 2023»، في اللقاء أمس، على صالة وزارة الرياضة بالدمام، وذلك ضمن المجموعة الرابعة.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بتقدم كيلسي بنتيجة (17 - 13)، وحاز حارس فريق النجمة علي صالح على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وتغلب فريق فرناندو الأرجنتيني على فريق الكويت الكويتي بفارق 12 هدفا بنتيجة (41 - 29)، في ثاني مواجهات اليوم الأول من بطولة العالم للأندية لكرة اليد «سوبر جلوب 2023»، في اللقاء الذي جرى أمس على صالة وزارة الرياضة بالدمام، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بتقدم الكويت بنتيجة (19 - 15)، وحاز لاعب فريق الكويت خالد يوسف على جائزة أفضل لاعب في المباراة.