الامارات | أزمة في اتحاد جدة السعودي.. رحيل المدرب ومشادة مع كريم بنزيما

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو أن اتحاد جدة السعودي سيكون على موعد مع التغيير الفترة المقبلة حيث ذكرت تقارير صحفية أن المدرب البرتغالي نونو، الذي نجح في قيادة الفريق لتحقيق لقب الدوري السعودي بعد غياب، سيرحل قريبا عن الفريق، بعد النتائج السلبية الأخيرة التي صاحبت الفريق على مستوى دوري روشن السعودي للمحترفين أو دوري أبطال آسيا.

وتعرض اتحاد جدة السعودي لسلسلة من النتائج السيئة خلال الفترة الماضية، حيث تكبد هزيمتين وتعادل في 3 مباريات خلال آخر 5 مباريات في الدوري السعودي كما أنه سقط في المباراة الأخيرة بدوري الأبطال.

وكانت شركة الاتحاد لكرة القدم قد عقدت اجتماعاً ناقشت فيه تراجع نتائج وأداء الفريق في الآونة الأخيرة، وتضمن مناقشة المدرب البرتغالي نونو سانتو في اختياراته الفنية وسوء النتائج وآخرها الخسارة من فريق القوة الجوية العراقي بهدفين نظيفين.

وأشارت بعض المصادر أن هناك أزمة ومشادة قوية حدثت بين المدرب البرتغالي نونو، واللاعب الفرنسي كريم ينزيما، داخل غرفة الملابس لدرجة وصلت إلى المشادة بالألفاظ وهو ما زاد من أزمة المدرب مع مجلس الإدارة.

وأكدت التقارير أن مباراة أبها القادمة، هي الأخيرة للمدرب مع الفريق الاتحادي، وسيتم التعاقد مع مدرب جديد خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، وأوضح أن المدرب الجديد سيكون من مدربي الفئة الأولى في العالم، وسيقود الفريق في منافسات كأس العالم للأندية الذي سيقام بداية من 12 ديسمبر المقبل في مدينة جدة السعودية.