شاختار يفاجئ برشلونة ويذيقه طعم الهزيمة في دوري أبطال أوروبا

فشل نادي برشلونة الإسباني، في حسم بطاقة التأهل إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا، بعد هزيمته، الثلاثاء، أمام شاختار دونيتسك الأوكراني الذي استضافه في ألمانيا، وهزمه بنتيجة 1ـ0، في منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثامنة.



ونجح شاختار في صنع المفاجأة في نهاية شوط المباراة الأول، فبعد أن فرض برشلونة سيطرته على اللعب طوال هذه الفترة، ولكن تمكن النادي الأوكراني من افتتاح النتيجة في ثاني فرصة تتاح له عبر دنيلو سيكان، بكرة رأسية غالطت الحارس تير شتيغن.



ودفع المدرب تشافي هيرنانديز، بعديد اللاعبين في الفترة الثانية، بقيادة لامين يامال والبرتغالي جواو فيلكس، بحثاً عن التعديل والعودة في النتيجة، خاصة وأن فريقه فرض سيطرة قوية، واستحوذ على الكرة بشكل متواصل، ولكنه لم يحقق التعادل الذي كان سيضمن له التأهل رسمياً، بينما استعاد الفريق الأوكراني أمله في التأهل بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط.



وفي المجموعة السادسة، جدد بوروسيا دورتموند الألماني انتصاره ذهاباً على نيوكاسل، وهزمه بنتيجة 2ـ0، في لقاء مثير حضرته جماهير النادي الألماني بأعداد كبيرة، حيث سجل بوروسيا دورتموند هدف التقدم في الشوط الأول عبر نيكلاس فولكروغ. وفي الشوط الثاني أضاف جوليان براندت الهدف الثاني، ليرفع دورتموند رصيده إلى 7 نقاط ويتجمد رصيد النادي الإنكليزي عند أربع نقاط.



وبعد بداية قوية، فإن نيوكاسل لم يقدر على تحسين ترتيبه بخسارته في الجولتين الثالثة والرابعة، تزامناً مع تحسن نتائجه في الدوري الإنكليزي في المباريات الأخيرة، ولكنه الآن بات مهدداً بالفشل في التأهل.