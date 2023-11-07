دوري الأبطال ..باريس سان جيرمان يتعادل مع ميلان في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - انتهي الشوط الأول من مواجهة باريس سان جيرمان وميلان بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب سان سيرو ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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وتقدم باريس سان جيرمان بالهدف الأول عن طريق ميلان سكرينيار في الدقيقة التاسعة ، ثم تعادل ميلان بأقدام رفائيل لياو في الدقيقة 12 ، لينتهي الشوط الاول بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

وبدأ باريس سان جيرمان المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: حكيمي - ماركينيوس - شكرينيار - هيرنانديز

خط الوسط: يوجارتي - إيمري - فيتينيا

خط الهجوم: ديمبلي - كولو - مبابي



فيما جاء تشكيل ميلان كالآتي

حراسة المرمى: ميجنان

خط الدفاع: توموري - هيرنانديز - كالابريا - ثياو

خط الوسط: لوفتس تشيك - ديموارا - تيجاني

خط الهجوم: لياو - جيرو - بولي