انطلاق مونديال دوري حياة كريمة بمحافظة أسيوط في خماسي كرة القدم

ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت مديرية الشباب والرياضة بأسيوط " الإدارة العامة للرياضة "أمس منافسات النسخة الأولى من دوري" حياة كريمة" في خماسي كرة القدم تحت شعار " مونديال حياة كريمة"،بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية “الإدارة العامة للقاعدة الشعبية”

على ملاعب نادي أبنوب الرياضى باشتراك عدد 8 مراكز شباب (الحمام ، كوم أبو شيل ، جزيره بهيج ،عرب العوامر ،القداديح ، المعابده ،كوم المنصوره ، العطيات البحرية ) فى الفترة من 6 نوفمبر حتى 27 نوفمبر الجارى

حيث أجريت اليوم الثلاثاء 4 مباريات جاءت بالتعادل بين فريق مركز شباب العطيات البحرية ومركز شباب الحمام

4/4 ، وفوز فريق مركز شباب كوم أبو شيل على مركز شباب المعابده 1/0 ، كما فاز فريق جزيرة بهيج على مركز شباب عرب القداديح 3/1 ، وفاز فريق عرب العوامر على مركز شباب كوم المنصوره 3/2

يهدف المشروع إلى توفير خدمات رياضية بقري حياة كريمة لإتاحة الفرصة لممارسة الأنشطة الرياضية بالقرى، وتفعيل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، واستثمار أوقات الفراغ لدى الشباب وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن، ودعم الحركة الرياضية بالقرى المحرومة من الخدمات الرياضية.

نظراً لأهمية الدور الذى تلعبه الرياضة في تعزيز الصحة البدنية والنفسية للشباب وتعزيز قيم التحدي والروح الرياضية والعمل الجماعي

يشارك في منافسات الدوري محافظات (الإسماعيلية، الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، الوادي الجديد، سوهاج، الشرقية، قنا، الجيزة الدقهلية، دمياط، كفر الشيخ، الغربية، بنى سويف، المنيا، الفيوم، الأقصر، القليوبية، أسيوط، أسوان)بمشاركة 5200 لاعب يمثلون 20 محافظة بواقع 32 فريقا بكل محافظة للفئة العمرية من ( 16 - 25 ) عاما، في ضوء مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها رئيس الجمهورية.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وإشراف أحمد السويفى وكيل المديرية للرياضة ، ومتابعة دكتور محمد على مدير الإدارة العامة للرياضة

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات