الغندور حكما لمباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، عن هوية الحكم الذي سيتولى إدارة مباراة الزمالك وبيراميدزضمن منافسات بطولة كأس مصر.

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ويدير مباراة الزمالك وبيراميدز الحكم أحمد الغندور ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وهاني عبد الفتاح وحكم رابع السيد منير ، فيما يتولى إدارة الفار الثنائي محمود البنا وأحمد توفيق طلب.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

ويواجه الفريق الكروي بنادي الزمالك نظيره فريق بيراميدز غدا الأربعاء على استاد القاهرة في إطار منافسات دور النصف النهائي من بطولة كأس مصر في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهره ، فيما تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

وتأهل الزمالك إلى نصف نهائى بطولة كأس مصر بعد الفوز على المقاولون العرب فى دور الـ8 بسداسية مقابل هدف وحيد، بينما صعد بيراميدز إلى الدور ذاته، بعد الفوز على البنك الأهلي بثلاثية دون رد.