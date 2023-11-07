سلة الاتحاد تفوز على الشمس بفارق 30 نقطة

ياسر رشاد - القاهرة - فاز الفريق الاول لكرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى على فريق الشمس بنتيجة 89 -59 اى بفارق 30 نقطة فى المباراة التى أقيمت بينهمامنذ قليل على صالة الدكتور كمال شلبى بنادى الاتحاد بالشاطبى وذلك فى اطار مباراة الذهاب من الدور ال16 من دورى المرتبط رجال

وكان المحترف الامريكى " كريس كروفورد" قد وصل صباح اليوم الى الاسكندرية والذى تم التعاقد معه خلفا عن المحترف الامريكى شانون شورتر والذى تم فسخ تعاقده بالتراضى عقب عودته من البطولة العربية بقطر

وحضر كريس المباراة من بدايتها وتابعها حيث لم يبدأ المران مع الفريق لضيق الوقت وعقب المباراة التقى بالمدير الفنى الكابتن أحمد عمر ولاعبى الفريق وأجتمع معهم عقب المباراة التى حاول خلالها عمر ان يعتمد على عدد من الناشئين الصاعدين للفريق الاول

يذكر أن فريق سلة الاتحاد حصل على العلامة الكاملة بالفوز فى جميع المبارايات منذ بداية الدور التمهيدى لدورى المرتبط وحتى مباراة الذهاب امام الشمس ومن المقرر ان تقام مباراة العودة يوم الجمعة المقبل بملعب الاخير