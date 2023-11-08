شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الغندور حكما لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدور قبل النهائى لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة الزمالك و بيراميدز المقرر لها السابعة مساء غدًا الأربعاء إلى الحكم الدولى أحمد الغندور في الدور قبل النهائي لكأس مصر للموسم 2022 – 2023.

يعاون أحمد الغندور كلاً من محمود أبو الرجال و هاني عبد الفتاح و السيد منير و محمود البنا حكم فيديو و أحمد توفيق طلب مساعد حكم فيديو.

فى سياق متصل يكثف مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، مفاوضاته مع مدير فنى أجنبى للتعاقد معه خلفا للكولومبى أوسوريو، الذى تمت إقالته لسوء نتائج الفريق الفترة الأخيرة، حيث تم توجيه الشكر له والاستعانة بمعتمد جمال لحين التعاقد مع مدرب آخر.

ويسعى الزمالك لحسم ملف المدير الفني الجديد لخلافة أوسوريو، واستغلال فترة التوقف الدولى للاستقرار على المدرب الذى يقود الفريق خلال الفترة المقبلة.ومن المقررحسم ملف المدرب الجديد بعد لقاء بيراميدز فى نصف نهائى كأس مصر المقرر له غدا الأربعاء.