شكرا لقرائتكم خبر عن معتمد جمال يفاضل بين عبد الشافى وسكر لقيادة جبهة الزمالك اليسرى أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل معتمد جمال المدرب العام للزمالك والقائم بأعمال المدير الفنى، بين محمد عبد الشافى وحاتم سكر لقيادة الجبهة اليسرى للفريق الأبيض أمام بيراميدز فى المباراة المقرر لها غداً الأربعاء على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر.

ويحسم معتمد جمال قراره النهائى ليلة المباراة بشأن الدفع بعبد الشافى أو حاتم سكر فى قيادة الجبهة اليسرى للفريق الأبيض فى المباراة المقرر لها ضمن منافسات نصف نهائي الكأس.

ويرغب معتمد جمال في تأمين الجبهة اليسرى للزمالك خاصة في ظل غياب أحمد فتوح بسبب عرضه للبيع وتحويله للتحقيق من قبل إدارة القلعة البيضاء على خلفية ما حدث ليلة مباراة زد بالدورى.

ونجح الزمالك فى التأهل لنصف نهائى بطولة كأس مصر بعد الفوز على المقاولون العرب فى دور الـ8 بسداسية مقابل هدف وحيد، بينما نجح بيراميدز فى التأهل للدور ذاته، بعد الفوز على البنك الأهلي بثلاثية دون رد.

وحذر معتمد جمال لاعبى الزمالك من خطورة لاعبى بيراميدز، خاصة رمضان صبحى، وعبد الله السعيد، بالإضافة إلى ماييلى، خلال المباراة التى تجمع الفريقين غدا الأربعاء فى نصف نهائى كأس مصر.

وطلب معتمد جمال من لاعبى فريقه تجنبهم الأهداف المبكرة فى الشباك البيضاء، خاصة أن أي هدف يدخل فى الدقائق الأولى من المباراة سيربك الحسابات ويضعهم تحت ضغط طوال شوطى المباراة.