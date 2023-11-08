شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يمنح كريم الدبيس تعليمات خاصة قبل مواجهة الأهلى وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الأهلي لاعبه كريم الدبيس الظهير الأيسر للفريق تعليمات خاصة قبل مواجهة سيراميكا بالدوري حيث استقر المدرب السويسري على استمرار اللاعب في التشكيلة الأساسية بعد مشاركته في مباراة المقاولون العرب الأخيرة التي فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

يفتقد فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود لاعبه التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق فى مباراة سيراميكا المقبلة بالدوري بسبب العضلة الخلفية.

ومنح كولر تعليمات خاصة لكريم الدبيس لضمان تألقه سواء في التغطية الدفاعية أو على صعيد المساندة الهجومية من الجبهة اليسري.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، إن علي معلول يعاني من ألم فى العضلة الخلفية اليمنى، ويخضع لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة.

واكتفى معلول بتنفيذ الجلسات العلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي، وذلك على هامش مران الفريق الجماعي.

ويواجه فريق الأهلى نظيره سيراميكا فى الرابعة عصر غداً الأربعاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري (دوري nile).

ويرغب كولر فى الاستفادة بمباريات الأهلى المؤجلة سواء أمام الجونة أو بلدية المحلة أو سيراميكا من أجل الفوز بها لاستعادة التربع على عرش جدول ترتيب الدوري، ضمن خطة الاحتفاظ باللقب الذى يحمله منذ الموسم الماضى.