الامارات | أحمد المعلا بطلاً لأبطال بناء الأجسام في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز اللاعب الإماراتي أحمد المعلا بكأس بطل الأبطال في كلاسيك بناء الأجسام، وهي الفئة الأعلى ضمن بطولة أبوظبي «مستر يونيفرس غلف كلاسيك» لبناء الأجسام واللياقة البدنية التي أقيمت بحضور وتتويج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، في مدينة المعارض في العاصمة أبوظبي، بمشاركة 150 لاعباً ولاعبة.

وفي بقية النتائج فاز المصري رمضان الجربي بكأس بطل الأبطال في فئة كلاسيك فيزيك، ومحمد رافي (مقيم) بكأس بطل أبطال الفيزيك، ونال جينيف فارغيس (مقيم) بكأس بطل أبطال بناء الأجسام.

بدوره ثمّن رئيس اللجنة المنظمة للبطولة باسم جواهر، المشاركة الواسعة للاعبين واللاعبات، وتقديم مستويات فنية عالية.