شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: توقيت المباريات تتحكم فيها الأمور التسويقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات على شائعة اعتراض الأهلي والزمالك على خوض مباراتيهما في الرابعة عصرًا موضحاً أن الأهلي سيواجه سيراميكا اليوم الأربعاء في الرابعة عصرا.

وقال عامر حسين في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس1 مع سيف زاهر: "توقيتات المباريات يحكمها الأمور التسويقية، في دوريات كبرى مثل إسبانيا نجد أن الريال وبرشلونة يلعبون في الواحدة ظهرًا".

وواصل المشرف على المسابقات: "أنهينا منذ وقت لائحة المكافآت للمنتخب الوطني، ومحمد صلاح كان له دورا بارزا في هذا الملف، لأنه المسئول عن نقل وجهة نظر اللاعبين للجهاز الفني واتحاد الكرة".

وأشاد عامر حسين بمعسكر المنتخب الوطني الأخير بالإمارات موضحا أن الالتزام كان في قمته من جميع العناصر سواء كانوا لاعبين أو جهاز فني أو إداري أو مشرفين على المنتخب والبعثة".