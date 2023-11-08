شكرا لقرائتكم خبر عن صبحى يتدرب منفردًا للحفاظ على جاهزيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث شريف عثمان المدرب الخاص لمحمد صبحي حارس مرمى الزمالك عن أزمة الحارس مع النادي موضحا أن ما قدمه صبحي حتى الآن لا يمثل 25 % من مستواه وهو القادم في حراسة المنتخب".

وواصل مدرب محمد صبحي الخاص في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1 مع الإعلامي سيف زاهر: "صبحي يتدرب منفردا للحفاظ على جاهزيته، وهناك تنسيق مع مدرب حراس الزمالك ومدرب حراس المرمى في المنتخب".

أوضح شريف عثمان: "أنه يعمل مع عدد كبير من الحراس بشكل خاص، ولكن هناك حراس مرمى يحافظون على سرية تدريباتهم الخاصة بعيدا عن النادي".

خضع محمد صبحي للتحقيق معه أمس من قبل الإدارة القانونية بنادي الزمالك عقب قرار إيقافه. كان مجلس الزمالك قرر إيقاف اللاعبين أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وإحالتهم للتحقيق العاجل، وعرض نتيجة التحقيق على المجلس طبقا للوائح الفيفا، كما تم توجيه الشكر إلى أوسوريو ومساعده ومدحت عبد الهادي.