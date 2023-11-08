مجلس الزمالك يتمنى الشفاء العاجل للعامرى فاروق

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القاهرة - سامية سيد - تمني مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، الشفاء العاجل للعامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها مساء الثلاثاء خلال تواجده بمقر القلعة الحمراء ، وذلك خلال بيان نشر على الموقع الرسمي للنادي.

يعرب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل للسيد العــــــــامري فـــــــــاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عقب الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال مباشرة مهام عمله بالنادي الأهلي، ويتمنى مجلس إدارة نادي الزمالك الشفاء العاجل لوزير الرياضة الأسبق.

وكان حسين لبيب حرص على زيارة العامري فاروق و المتواجد حاليا في إحدى المستشفيات الخاصة بعد إصابته بنزيف حاد على المخ.

وتعرض العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي لوعكة صحية خلال تواجده في النادي ظهر ،الثلاثاء، وتم نقله لأقرب مستشفي من أجل الخضوع لفحوصات وتحاليل للأطمئنان عليه.

وحرص مجلس الأهلي على الإطمئنان على العامري فاروق وقام بزيارته في المستشفي الذي تم نقله إليه.