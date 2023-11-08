شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يبحث عن مدافعين لتدعيم سموحة فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى احمد سامى المدير الفني لسموحة إلى التعاقد مع مدافعين خلال فترة الإنتقالات الشتوية يناير المقبل لتدعيم صفوف فريقه في ظل الحاجة الماسة للاعبين في الخط الخلفى .

وعانى الفريق السكندرى كثيرا خلال المباريات الخمسة التي خاضها بالدورى حتى الآن وجعلته أحد أسوأ خطوط الدفاع بالدورى بعدما منى مرماه بـ9 أهداف جعلته في المركز الـ12 برصيد 8 نقاط .

وطلب أحمد سامى من جهازه المعاون مراقبة فرق الدورى من أجل تحديد متطلباته من بعض فرق الدورى الممتاز ، خاصة وأنه يعلم أن جميع الفرق لن توافق على الإستغناء عن لاعبيها التي تشارك معها بشكل أساسى وربما يدفعه ذلك إلى استعارة بعض اللاعبين من قطاعات الناشئين بالأندية الأخرى .

ورغم البداية الجيدة التي بدأها سموحة خلال الموسم الحالي إلا أن نتائجه تراجعت رويدا رويدا بعدما خسر من الزمالك بخماسية مقابل هدف ، ثم التعادل مع زد إيجابيا بهدف لمثله في لقاء شهد طرد احمد حكم مدافع الفريق ، ثم جاءت الخسارة الأخيرة أمام الإتحاد السكندرى بهدف مقابل للاشئ .