شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يبحث عن مدافعين لتدعيم سموحة فى يناير والان مع تفاصيل الخبر
وعانى الفريق السكندرى كثيرا خلال المباريات الخمسة التي خاضها بالدورى حتى الآن وجعلته أحد أسوأ خطوط الدفاع بالدورى بعدما منى مرماه بـ9 أهداف جعلته في المركز الـ12 برصيد 8 نقاط .
وطلب أحمد سامى من جهازه المعاون مراقبة فرق الدورى من أجل تحديد متطلباته من بعض فرق الدورى الممتاز ، خاصة وأنه يعلم أن جميع الفرق لن توافق على الإستغناء عن لاعبيها التي تشارك معها بشكل أساسى وربما يدفعه ذلك إلى استعارة بعض اللاعبين من قطاعات الناشئين بالأندية الأخرى .
ورغم البداية الجيدة التي بدأها سموحة خلال الموسم الحالي إلا أن نتائجه تراجعت رويدا رويدا بعدما خسر من الزمالك بخماسية مقابل هدف ، ثم التعادل مع زد إيجابيا بهدف لمثله في لقاء شهد طرد احمد حكم مدافع الفريق ، ثم جاءت الخسارة الأخيرة أمام الإتحاد السكندرى بهدف مقابل للاشئ .
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