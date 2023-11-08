شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب الناشئات تغادر إلى الكونغو بعد الاجتماع مع جمال علام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة منتخب الناشئات لكرة القدم بقيادة الكابتن محمد كمال، مطار القاهرة متجهه إلى الكونغو برازفيل لمواجهة الأخير، في الدور الثاني من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024، والمقرر إقامتها العام المقبل في كولومبيا.

وحرص الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على الاجتماع مع الجهاز الفني واللاعبات، من أجل حثهم على ضرورة الفوز في المباراة.

وتترأس البعثة الدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرفة على ملف الكرة النسائية.