شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الأربعاء 8 / 11/ 2023 فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لخوض مباراة مثيرة الليلة أمام نظيره بيراميدز فى نصف نهائى كأس مصر ، ويتعين على الفارس الابيض خوض 3 مباريات أخرى خلال هذا الشهر، لن يقبل جمهوره أى نتيجة أخرى سوى الانتصار، إذا ما أراد الفريق المضى قدماً نحو استعادة بريقه هذا الموسم مرة أخرى.

مباريات الزمالك ستكون على 3 أصعدة مختلفة، والبداية بلقاء ناري أمام بيراميدز فى نصف نهائي كأس مصر 2023، ويتأهل الفائز من الفريقين إلى النهائي لملاقاة الأهلي.

وخسر الزمالك أمام نفس الفريق في المرحلة ذاتها خلال نسخة العام الماضي بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، وتأهل بيراميدز إلى النهائي ثم خسر من الأهلي 1-2.

وبعد انتهاء فترة التوقف الدولي في نوفمبر الحالي، يستهل الزمالك مشواره في كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم 26، حين يستضيف أبو سليم الليبي باستاد القاهرة الدولي في انطلاقة دور المجموعات.

ويتعيّن على الزمالك تحقيق الفوز أمام نظيره الليبي، ليتجنب السيناريو المعقد الذي يطارده في كل موسم، وحسابات التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

وفي 29 نوفمبر، يحل الزمالك ضيفا على مودرن فيوتشر الذي يقدم مستويات إيجابية وقوية هذا الموسم، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري، والخسارة أمامه ستكون الثالثة على التوالي في المسابقة، وستضع الفريق في ورطة كبيرة.

مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدور نصف النهائي لكأس مصر تعد مباراة مكررة من الموسم الماضي، حيث التقى الفريقان فى نفس الدور، ونجح وقتها الفريق السماوي فى التأهل للنهائي بفضل ركلات الترجيح.

وحصل اتحاد الكرة على موافقة الجهات الأمنية لحضور 6 آلاف مشجع فى مباراة الزمالك وبيراميدز فى نصف نهائي كأس مصر موسم 2022 – 2023.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى كأس مصر

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز المقرر لها السابعة مساء اليوم الاربعاء باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائى كأس مصر.

مشوار الزمالك وبيراميدز فى الكأس

نجح الزمالك فى التأهل لنصف نهائي بطولة كأس مصر بعد الفوز على المقاولون العرب في دور الـ8 بسداسية مقابل هدف وحيد، بينما نجح بيراميدز فى التأهل للدور ذاته، بعد الفوز على البنك الأهلي بثلاثية دون رد.

الأهلى ينتظر الفائز من الزمالك وبيراميدز

تأهل فريق الأهلى إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر على حساب إنبى، وسيتم حسم الطرف الثانى للمباراة النهائية يوم 8 نوفمبر الجاري بين الزمالك وبيراميدز، وحدد اتحاد الكرة 13 مارس المقبل موعداً لمباراة نهائي كأس مصر موسم 2022 – 2023.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز بالكأس

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز بكأس مصر مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.