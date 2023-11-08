دوري أبطال أوروبا: - هالاند يقود سيتي لثمن النهائي وميلان يثأر من سان جيرمان

سجل إرلينغ هالاند هدفين ليقود مانشستر سيتي حامل اللقب للعبور للدور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم قبل مباراتين على نهاية دور المجموعات بعد الفوز 3-0 على ضيفه يانغ بويز السويسري الثلاثاء.



وواصل فريق المدرب بيب غوارديولا انطلاقته المثالية وضمن مقعدا في مراحل خروج المغلوب بعدما جمع 12 نقطة بعد 4 مباريات في المجموعة السابعة.



ويحتل يانغ بويز، الذي أكمل المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد ساندرو لوبر في الدقيقة الـ53، المركز الرابع وله نقطة واحدة.



وبدأ سيتي المباراة بقوة وضغط وسجل هالاند من ركلة جزاء في الدقيقة 23 بعد مخالفة من لوبر على ماتيوس نونيز داخل منطقة الجزاء. وسدد ماكينة التهديف النرويجية بقوة عكس اتجاه الحارس أنتوني راسيوبي.



وجعل فيل فودن النتيجة 2-0 قبل الاستراحة بعد تمريرة من جاك غريليش. وتوغل لاعب إنجلترا داخل منطقة الجزاء وسدد كرة منخفضة في شباك الحارس راسيوبي.



وكان هدف هالاند الثاني، والرابع في مباراتين أمام يانغ بويز، رائعا حين سدد كرة قوية من مسافة 20 ياردة في الدقيقة الـ51.



وتلقى المهاجم البالغ عمره 23 عاما تحية قوية من جماهير صاحب الأرض أثناء مغادرته الملعب.



ميلان يثأر من سان جيرمان

وثأر ميلان الإيطالي لخسارته بثلاثية نظيفة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي قبل أسبوعين في باريس، وتغلب عليه 2-1 الثلاثاء على ملعب سان سيرو في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة لدوري الأبطال.







وبهذه النتيجة اشتعلت المنافسة في مجموعة الموت حيث تنازل سان جيرمان عن المركز الأول لصالح بوروسيا دورتموند الألماني الذي يملك 7 نقاط بعد فوزه على نيوكاسل 2-0 اليوم أيضا، في حين يملك الفريق الفرنسي 6 نقاط مقابل 5 لميلان و4 لنيوكاسل.







وافتتح فريق العاصمة الفرنسية التسجيل عندما تطاول قائده البرازيلي ماركينيوس لكرة رأسية من ركلة ركنية رفعها عثمان ديمبيليه وحولها باتجاه القائم الثاني، حيث كان يتربص المدافع السلوفيني ميلان سكرينيار ليتابعها برأسه داخل الشباك في الدقيقة الـ9.



بيد أن فرحة سان جيرمان لم تدم طويلا، فعلى إثر هجمة سريعة بدأها البرتغالي رافايل لياو الذي مرر كرة أمامية باتجاه الفرنسي أوليفييه جيرو، فتوغل الأخير داخل المنطقة وأطلقها زاحفة سريعة تصدى لها الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما من دون أن يلتقطها، فتهيأت مجددا أمام لياو الذي سدد بطريقة أكروباتية خلفية مدركا التعادل في الدقيقة الـ12.



والهدف هو الأول لميلان في المسابقة القارية هذا الموسم بعد اكتفائه بتعادلين سلبيين مع نيوكاسل ودورتموند قبل السقوط أمام سان جيرمان ذهابا.



وفي الشوط الثاني، نجح جيرو في منح التقدم لميلان مستغلا تمريرة عرضية متقنة من زميله في المنتخب الفرنسي ثيو هرنانديز ليضعها رأسية في الشباك بالدقيقة الـ51.



ورفع جيرو رصيده من الأهداف خلال مسيرته مع الأندية التي دافع عن ألوانها ومنتخب بلاده إلى 340 هدفا.



وأطلق تيو هرنانديز كرة قوية بيسراه من ركلة حرة مباشرة من 30 مترا طار دوناروما وتصدى لها ببراعة في الدقيقة الـ62.



ورمى سان جيرمان بكل ثقله لإدراك التعادل وأشرك مدربه الإسباني لويس إنريكي أكثر من ورقة هجومية في الدقائق الـ20 الأخيرة من دون أن تتغير النتيجة.



(وكالات)

