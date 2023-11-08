شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: الحكام حصلت على مستحقاتها السابقة.. وكأس الرابطة بدون الدوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات بالجبلاية أن الحكام حصلت على مستحقاتها السابقة والباقي يخضع لجدولة متفق عليها وفق الالتزامات المادية للاتحاد.

وواصل عامر حسين في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس مع سيف زاهر: "محمد صلاح الأكثر التزاما بين اللاعبين ونموذج مشرف للاعبين، ومن المفترض أن تقل الأخطاء في وجود الفار".

وأضاف المشرف على المسابقات: "السوبر المصري بدون الزمالك ويضم الأهلي وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا، وكأس الرابطة بدون الدوليين خلال الأمم الأفريقية".

واستكمل: "أسباب تسويقية خلف النظام الحالي لدوري المحترفين، وفيتوريا صاحب القرار الأول والأخير في ضم اللاعبين لقائمته، ومباريات الأهلي المؤجلة متفق على مواعيدها مسبقا حال خروجه من الدوري الأفريقي".