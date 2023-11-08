شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وسيراميكا اليوم الأربعاء 8 / 11 / 2023 فى دوري Nile والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاهلى اليوم الأربعاء نظيره سيراميكا على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية لمسابقة دوري Nile.
وحقق الاهلى فوزاً على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور له بالدوري فيما فاز سيراميكا على بيراميدز بهدفين دون رد في أخر ظهور له بالمسابقة.
موعد مباراة الأهلى وسيراميكا بالدوري
يواجه فريق الأهلى نظيره سيراميكا فى الرابعة عصر اليوم الاربعاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري (دوري nile).
الأهلى بطل النسخة الأخيرة من الدوري
بينما حل نادي الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.
القناة الناقلة لمباراة الأهلى وسيراميكا
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسيراميكا فى الدوري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
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