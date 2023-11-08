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موعد مباراة الأهلى وسيراميكا اليوم الأربعاء 8 / 11 / 2023 فى دوري Nile

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القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاهلى اليوم الأربعاء نظيره سيراميكا على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية لمسابقة دوري Nile.

 

وحقق الاهلى فوزاً على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور له بالدوري فيما فاز سيراميكا على بيراميدز بهدفين دون رد في أخر ظهور له بالمسابقة.

 

موعد مباراة الأهلى وسيراميكا بالدوري

يواجه فريق الأهلى نظيره سيراميكا فى الرابعة عصر اليوم الاربعاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من بطولة (دوري nile).

 

الأهلى بطل النسخة الأخيرة من الدوري
تُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الماضى تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب في آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.

بينما حل نادي الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وسيراميكا

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسيراميكا فى الدوري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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