دوري أبطال آسيا: العين يحسم تأهله الى الدور ثمن النهائي

الرياص - اسماء السيد - الرياض: ضمن العين الإماراتي تأهله الى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم بفوزه على مضيفه الفيحاء السعودي 3 2 الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولى، فيما وضع النصر السعودي قدماً في هذا الدور بتغلبه على مضيفه الدحيل القطري 3 2 في المجموعة الخامسة بفضل ثلاثية البرازيلي أندرسون تاليسكا.

ويتأهل الى ثمن نهائي منطقة غرب آسيا صاحب المركز الأول في كل من المجموعات الخمس (على غرار شرق القارة)، الى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني.

الفوز الرابع

وبفوزه الرابع من أصل أربع مباريات، ضمن العين، بطل 2003، بطاقته والصدارة نتيجة تعادل آهال التركمانستاني وباختاكور الأوزبكستاني 1 1 في المباراة الأخرى في المجموعة، إذ بات يتقدم على الأخيرين بفارق 8 نقاط، فيما يقبع الفيحاء في ذيل المجموعة بثلاث نقاط بعد خسارته الثانية توالياً أمام الفريق الإماراتي (1 4 في الجولة الماضية) والثالثة في المجموعة.

ويدين العين بفوزه الى التوغولي كودجو لابا الذي وضعه في المقدمة بهدفين نظيفين (29 و40) وأضاف المغربي سفيان رحيمي الثالث (64)، فيما كان هدفا المضيف السعودي من نصيب النيجيري أنتوني نواكايمي (53) ومهند القيضي (6+90).

ودخل الفيحاء اللقاء بقائمة تفتقد لأهم العناصر بسبب الإصابات يتقدمهم قائد الفريق سامي الخيبري، المغربي عبدالحميد صابيري، إضافةً الى البرازيلي ريكاردو ريلر والنيجيري هنري اونيكورو والرباعي محمد مجرشي ومالك العبدالمنعم ومحمد البقعاوي وعبدالرحمن السفري.

وانطلقت المباراة بضغط كبير من العين لكن الحارس الصربي فلاديمير ستويكوفيتش كان على الموعد لإبعاد عدة فرص خطرة للفريق الاماراتي.

ومن كرة مرتدة، كاد الزامبي فاشن ساكالا ان يهز الشباك الإماراتية قبل ان يتدخل عليه بندر الاحبابي ليعود الحكم إلى تقنية الفيديو ويعلن عدم وجود ركلة جزاء للفريق البرتقالي.

واستمرت المحاولات بين الفريقين دون تهديد حقيقي أو وصول لأي من المرميين، قبل ان يغير العين طريقة لعبه ويعتمد على التسديد من خارج منطقة الجزاء.

لابا يحسم الأمور في الشوط الأول

افتتح العين التسجيل عند الدقيقة 29 بعد ان سدد البرازيلي إيريك دي مينيزيس كرة قوية من خارج منطقة الجزاء حولها لابا بالكعب الى داخل الشباك.

وبعد مرور 10 دقائق، عزز العين تقدمه بهدف ثان بتسديدة قوية من لابا بعدما استقبل عرضية متقنة من رحيمي الذي توغل في الدفاع السعودي بسهولة.

وكاد العين ان يضيف ثالث أهدافه بعدما خطف رحيمي كرة مرتدة تجاوز بها دفاع الفيحاء، قبل أن يسدد كرة قوية لكن ستويكوفيتش كان حاضرًا وتمكن من ابعادها (43).

ومن الركلة الركنية، كاد لابا أن يكمل ثلاثيته برأسية قوية لكن القائم وقف في وجهه (44).

وكاد سكالا أن يقلص الفارق لكن خالد عيسى تصدى لمحاولته لكرة (45)، لينتهي الشوط الاول بتقدم العين بثنائية نظيفة.

ومع انطلاقة الشوط الثاني، بكر الفيحاء في تقليص الفارق بعدما سجل نواكايمي هدفاً بصناعة من أسامة الخلف (53).

وحاول الفيحاء في أكثر من مناسبة أن يعود الى المباراة وكان الطرف الأفضل خلال ربع الساعة الأول من الشوط الثاني لكن جميع فرصه كانت خارج الخشبات الثلاث.

ومن كرة مرتدة، عقد العين مهمة مضيفه بتسجيله الهدف الثالث عبر رحيمي بتمريرة بينية مميزة من الباراغوياني أليخاندرو روميرو (63).

واستمرت محاولات الطرفين في نصف الساعة الأخير لكن من دون فرص للتسجيل، وذلك حتى الوقت بدل الضائع حين تمكن مهند القيضي من تقليص الفارق بكرة رأسية (90+6).

وفي المباراة الثانية وبعد طرد لاعبه أوديلجون حمروبيكوف (64)، تأخر باختاكور بهدف علي بك عبدالرحمانوف (81)، قبل أن ينقذ نقطة في الرمق الأخير عبر خزيمات أركينوف (90+5).

تاليسكا يتألق بغياب رونالدو

وبغياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لعدم الجاهزية، تألق تاليسكا وقاد النصر الى فوزه الرابع من أصل أربع مباريات، وجاء على حساب مضيفه الدحيل 3 2 في المجموعة الخامسة.

ورفع النصر رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن بيرسيبوليس الإيراني المتعادل على أرض الاستقلال الطاجيكستاني 1 1، فيما بات الدحيل بحاجة إلى "معجزة" للتأهل كأفضل ثاني بعد توقف رصيده عند نقطة واحدة بخسارته الثالثة توالياً.

وسجل تاليسكا أهدافه الثلاثة في الدقائق 27 و37 و65، فيما كان هدفا الدحيل من نصيب مواطنه فيليبي كوتينيو (8 و80 من ركلة جزاء).

وبدأت المباراة بالسيناريو الذي يتمناه الدحيل بعد تقدمه بهدف كوتينيو الذي حول كرة الكيني مايكل اولونغا العرضية في شباك الحارس نواف العقيدي (8).

وحاول النصر استعادة توازنه ونجح تاليسكا في ادراك التعادل بتسديدة بالقدم اليمنى في الزاوية (27).

ومنح هدف التعادل النصر دفعة كبيرة ليستمر الفريق السعودي في محاولاته الهجومية حتى نجح تاليسكا في إضافة الهدف الثاني بتسديدة يسارية من خارج منطقة الجزاء (37)، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف 2 1.

وفي الشوط الثاني تبادل تاليسكا كرة مع عبدالرحمن غريب قبل أن يحولها البرازيلي في مرمى الدحيل (65).

وحصل الدحيل على ركلة جزاء بعد لمس الكرة ماريو بروزفيتش للكرة بيده داخل منطقة الجزاء، فانبرى لها كوتينيو الذي سجل منها الهدف الثاني له ولفريقه (80).