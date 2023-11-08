دوري الأبطال: سيتي ولايبزيغ يحسمان بطاقتي المجموعة السابعة

الرياص - اسماء السيد - مانشستر (المملكة المتحدة): حسم مانشستر سيتي الإنكليزي حامل اللقب تأهله الى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الحادية عشرة توالياً، وذلك بفوزه الرابع توالياً الذي جاء على حساب ضيفه يونغ بويز السويسري 3 0 الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السابعة التي حسمت بطاقتها الثانية لصالح لايبزيغ الألماني بفوزه على النجم الأحمر الصربي 2 1.

وسبق لسيتي أن تغلب على الفريق السويسري في معقله 3 1 خلال الجولة الماضية بفضل ثنائية للنروجي إرلينغ هالاند الذي كان على الموعد الثلاثاء أيضاً بثنائية أخرى.

صدارة

وعزز سيتي صدارته للمجموعة بالعلامة الكاملة (12 نقطة)، بفارق ثلاث نقاط عن لايبزيغ الذي ضمن بدوره تأهله الى ثمن النهائي للمرة الثانية توالياً والرابعة في تاريخه بفوزه على مضيفه النجم الأحمر بهدفين للهولندي تشافي سيمونز (8) والبلجيكي لويس أوبيندا (77) بتمريرتين حاسمتين من النمسوي كزافير شلاغر مقابل هدف هدية من بنجامين هنريخس (81 عن طريق الخطأ في مرماه).

وفي المقابل، تجمد رصيد كل من الفريقين الصربي والسويسري عند نقطة يتيمة.

وكما كان متوقعاً، سيطر سيتي تماماً على اللقاء وهدد مرمى ضيفه مرات عدة حتى نجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 23 من ركلة جزاء انتزعها البرتغالي ماتيوس نونيش من ساندرو لاوبر، فانبرى لها هالاند بنجاح.

وواصل سيتي أفضليته التامة حتى نجح في إضافة الهدف الثاني قبيل نهاية الشوط الأول عبر فيل فودن الذي وصلته الكرة من جاك غريليش، فتوغل على الجهة اليمنى من منطقة الجزاء وسددها أرضية من زاوية صعبة في الشباك (45+2).

الضربة القاضية

ووجه هالاند الضربة القاضية للضيوف في بداية الشوط الثاني بهدفه الشخصي الثاني من كرة قوية أطلقها من خارج المنطقة (52)، مسجلاً هدفه الخامس عشر في 17 مباراة خاضها منذ بداية الموسم في جميع المسابقات.

وتعقدت مهمة الفريق السويسري بعدما اضطر لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين نتيجة طرد ساندرو لاوبر بالبطاقة الصفراء الثانية بسبب خطأ قاس على الهولندي نايثن أكي (53).