خبير لوائح: أحمد فتوح لا يحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل

الشارقة - اميمة ياسر -

قال عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، إنه من المفترض أن يكون نادي الزمالك لديه لائحة داخلية وكل اللاعبين يقومون بالتوقيع عليها قبل بداية الموسم، وتنص تلك اللائحة على وجود عقوبات معينة، يتم فرضها على اللاعبين ولكن يظل اللاعب يتدرب سواء بشكل جماعي أو منفرد تحت إشراف أحد أفراد الجهاز الفني.

وفي تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" المذاع عبر فضائية "إي تي سي" مساء الثلاثاء، قال العمايرة: "أي لاعب لو متبقي له رواتب شهرين متأخرات، يتم إخطار النادي ومنحه مهلة 15 يومًا وفي حالة عدم الرد خلال الفترة الممنوحة يستطيع اللاعب فسخ العقد والحصول على قيمة عقده كاملًا، لو أراد الزمالك التصعيد مع فتوح عليه تسديد مستحقاته كاملة".

وأضاف خبير اللوائح الرياضية: "طبقا للوائح الفيفا، فإن أحمد فتوح لن يستطيع التوقيع لأي نادٍ حتى خلال فترة الحماية، ولذلك لن يقوم أي فريق بالإعلان عن ضم لاعب الزمالك في يناير المقبل على أن يكون تفعيل العقد من الموسم المقبل".

وتابع: "يجب على الزمالك أن يحصن نفسه في ملف فتوح وذلك بتسديد مستحقاته المالية المتأخرة وحال تدربه مع قطاع الناشئين فأن اللاعب أيضا من حقه فسخ العقد".

وواصل عامر العمايرة: "لابد أن يوقع أحمد فتوح على أي خصومات مالية أو عقوبات يتم توقيعها عليه من جانب إدارة الزمالك، حتى لا يقع في نفس فخ النادي الإسماعيلي الذي تعرض لشكاوى من لاعبين أجانب بعدما قام بخصم أموال من مستحقاتهم ولم يتم الحصول على موافقة منهم، وتم معاقبة النادي بتحمل كافة المستحقات المالية".

وكانت بعض التقارير قد ربطت مؤخراً بين أحمد فتوح وبين النادي الأهلي وكذلك فريق بيراميدز.