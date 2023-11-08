تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال على تشكيل فريقه لمباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

وسيلاقي فريق الزمالك نظيره بيراميدز مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي مسابقة كأس مصر الموسم الماضي.

وستنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

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تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة بيراميدز

في حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، محمود علاء، محمد عبد الشافي.

الوسط: سيد عبد الله «نيمار»، نبيل عماد «دونجا»، محمود غبد الرازق شيكابالا، أحمد سيد زيزو، إبراهيما نداي.

الهجوم: سيف الدين الجزيري.

وكان فريق الزمالك قد نجح في التأهل إلى نصف نهائى بطولة كأس مصر بعد الفوز على المقاولون العرب فى دور الـ8 بنتيجة 6/1.

بينما تأهل فريق بيراميدز إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر بعد الإطاحة بنظيره البنك الأهلي من الظور ربع النهائي بثلاثية دون رد.

يذكر أن الاهلي ينتظر الفائز من لقاء الزمالك وبيراميدز، في الدور النهائي من مسابقة كأس مصر والذي سيقام يوم 13 مارس المقبل.