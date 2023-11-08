سام مرسي يدعم فلسطين بعد هدفه في التشامبيون شيب.. شاهد

دعم الدولي المصري سام مرسي، لاعب وسط فريق إبسويتش تاون، القضية الفلسطينية، بعدما أحرز هدفًا في شباك روثيرهام يونايتد في بطولة تشامبيونشيب بالدوري الإنجليزي.

واستطاع سام مرسي أن يشحل هدف التعادل لفريقه إبسويتش تاون، أمام نظيره روثيرهام يونايتد خلال، المباراة المؤجلة من الجولة الـ12 لبطولة تشامبيونشيب، وانتهت بالتعادل الإيحابي بهدفين لمثلهما.

وسجل النجم المصري سام مرسي هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 19 بعدما استقبل كرة عرضية أرضية وسدد كرة أسكنها في الشباك، ليحتفل بعلامة النصر دعما للقضية الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني.

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وكان سام نومبي قد افتتح أهداف اللقاء لصالح فريقه روثير هام يونايتد في الدقيقة الرابعة.

وسجل جاكتايلور الهدف الثاني في الدقيقة 87، قبل أن يتعادل كريست لأصحاب الأرض في الدقيقة 91.

ويعد هذا الهدف الأول لسام مرسي في الموسم الحالي مع فريقه الإنجليزي، حيث سبق وأن لعب 13 مباراة من قبل دون أن يهز الشباك، لكنه نجح في تقديم تمريرتين حاسمتين.

ويحتل فريق إبسويتش تاون المحترف ضمن صفوفه سام مرسي، وصافة بطولة التشامبيون شيب برصيد 36 نقطة.