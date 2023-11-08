تشكيل الاهلي المتوقع لمباراة سيراميكا في دوري نايل

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي على تشكيل فريقه لمباراة سيراميكا في دوري نايل.

وسيلاقي فريق الاهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في لقاء مؤجل من الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستقام مباراة الاهلي وسيراميكا، مساء اليوم الأربعاء، على ستاد المقاولون العرب، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الاهلي المتوقع لمباراة سيراميكا كليوباترا

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا في الدوري

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: كريم الدبيس – محمد عبدالمنعم -ياسر إبراهيم – محمد هاني.

الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا محمد مجدي أفشة.

الهجوم: بيرسي تاو، وحسين الشحات، موديست.

ويغيب عن مباراة الاهلي النجم التونسي علي معلول بسبب تعرضه للإصابة.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري، مهمة الإدارة التحكيمية لمباراة الاهلي ضد سيراميكا كليوباترا، للحكم عبد العزيز السيد.

ويعاون عبد العزيز السيد، في مباراة الاهلي وسيراميكا، كلًا من يوسف البساطي، هشام الدسوقي، وحكم رابع إبراهيم محجوب.

ويتواجد في تقنية الفيديو في المباراة المرتقبة بين الاهلي وسيراميكا، الحكم محمد الحنفي ويعاونه محمد علاء هاشم.

ويدخل الأهلي المباراة محتلًا المركز السابع برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد فريق سيراميكا في المركز الثالث عشر برصبد 7 نقاط.