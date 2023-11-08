صدمة للزمالك.. أحمد فتوح يستطيع فسخ عقده في حالتين فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

فجر عامر العمايرة المتخصص في اللوائح الرياضية، مفاجأة غير متوقعة بعد قرار نادي الزمالك بعرض أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للبيع الفترة القادمة.

وقال" العمايرة"، في تصريحات ببرنامج "بوكس توبوكس"، المذاع عبر قناة "اي تي سي"، اليوم الثلاثاء، إنه قبل كل موسم جميع اللاعبين يوقعون على لائحة المشاركة والعقوبات والمكافآت، ويتم فرضه على كل اللاعبين.

وأضاف أن لائحة النادي تنص على وجود عقوبات معينة محددة، وحال استبعاد اللاعب أو تجميده يظل اللاعب يتدرب سواء بشكل جماعي أو منفرد تحت إشراف أحد أفراد الجهاز الفني.

وأكد أنه طبقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أحمد فتوح لن يستطيع التوقيع لأي نادٍ حتى خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، ولذلك لن يقوم أي فريق بالإعلان عن ضم لاعب الزمالك في الانتقالات الشتوية القادمة.

فسخ عقد أحمد فتوح

وأوضح أن أحمد فتوح يستطيع فسخ عقده من الزمالك في حالتين فقط، الأولى إذا لم يحصل على رواتب المتأخرة، يقوم بإخطار النادي ومنحه مهلة 15 يومًا، وفي حالة عدم الرد يستطيع اللاعب فسخ العقد والحصول على قيمة عقده كاملًا، والحالة الثانية إذا تدرب اللاعب مع قطاع الناشئين فإنه أيضًا من حقه فسخ العقد.

ووجه العمايرة نصيحة لمسئولي نادي الزمالك بسرعة دفع المستحقات المالية المتأخرة لأحمد فتوح، قبل التفكير في تصعيد الأزمة والمشكلة مع فتوح.