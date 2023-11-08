"ليس بسبب المستحقات".. كواليس هروب أحمد فتوح من معسكر الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

كشف الإعلامي هاني حتحوت، كواليس جلسة التحقيقات التي خضع لها لاعب فريق الزمالك أحمد فتوح، أمس الثلاثاء، بعد قرار مجلس حسين لبيب بتجميده وعرضه للبيع مؤخرًا.

وأصدر نادي الزمالك قرارًا بعرض الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للبيع، بسبب عدم تواجدهم في معسكر الفريق قبل مواجهة زد بالدوري المصري.

وقال حتحوت، خلال برنامج "الماتش"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، إن إدارة التحقيقات أبلغت فتوح بموعد جلسة التحقيق في الثانية ظهرًا، والذي استمر لنحو ساعة ونصف.

وأضاف أن فتوح حضر إلى النادي في الموعد ودخل من البوابة رقم 2 الغير مخصصة لدخول اللاعبين والجهاز الفني، حتى لا يدخل في نقاش أو محادثات مع أعضاء النادي.

كواليس خروج فتوح من المعسكر

وبعد انتشار فيديوهات منسوبة لفتوح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أثارت الجدل حول هروب اللاعب من النادي لقضاء سهرة في أحد الفنادق، بسبب عدم الحصول على المستحقات المتأخرة، أكد حتحوت، أن فتوح في التحقيقات ذكر أنه خرج من المعسكر للعشاء هو ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وليس للسهر كما ردد البعض.

وأوضح أن فتوح ذكر قيام أكثر من لاعب في الفريق بالخروج من الفندق أو من النادي لشراء الطعام أو العشاء في الخارج، وأن الفريق بعد انتهاء المران اللاعبين يتوجهون للمعسكر بسياراتهم وليس في حافلة الفريق، وأنهم وضعوا ملابسهم في غرفهم داخل الفندق ثم تحركوا للعشاء.

ونوه إلى أن الثنائي صبحي والزناري عادا إلى الفندق، بينما فتوح حينما علم بعدم عودته، أبلغه مدير الكرة عبد الواحد السيد، بعدم العودة إلى المعسكر لذلك تم استبعاده من مباراة زد.

وأكد أن أحمد فتوح في بداية التحقيق أبدى تقبله لأي قرارات وعقوبات صارمة من مجلس إدارة الزمالك، ولن تكون هناك أزمة في هذا الأمر، لافتًأ إلى أنه بعد انتهاء التحقيقات خرج فتوح من النادي متخفيًا بعد رفض حسين لبيب رئيس النادى الاجتماع معه.