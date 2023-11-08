مدرب إنتر ميامي السابق يتولى قيادة بورتلاند تمبرز الأمريكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تولى مدرب إنتر ميامي السابق، الإنجليزي فيل نيفيل القيادة الفنية لبورتلاند تمبرز الأمريكي، بدلاً من جيو سافاريزي الذي رحل في أغسطس الماضي بعد 6 مواسم مع النادي.

أقيل نيفيل من تدريب ميامي في شهر يونيو الماضي، قبل مدة قصيرة من وجود ليونيل ميسي، وكان حينها يحتل الفريق مراكز متأخرة في ترتيب المنطقة الشرقية.

وقال نيفيل في بيان رسمي: "أنا متحمس للغاية بشأن التحدي الذي ينتظرنا، ومنذ اللحظة الأولى التي التقيت فيها بالجهاز الفني، كنت أعلم أنها الفرصة المناسبة بالنسبة لي، والنادي المناسب لي، والمدينة المناسبة لي".

يذكر أن نيفيل لعب مع مانشستر يونايتد وإيفرتون لمدة 19 عاما، بعدها انتقل إلى التدريب.