طارق مصطفى: أنا من أبناء الزمالك لكن طموحاتي ليست العمل مدرب عام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-معتز عباس:

كشف طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي، حقيقة مفاوضات نادي الزمالك معه من أجل تدريب الفريق الفترة القادمة، أو العمل ضمن الجهاز الفني لفريق كرة القدم.

وقال "مصطفى"، في تصريحات عبر برنامج "بوكس تو بوكس"، المذاع على فضائية "اي تي سي"، مساء الثلاثاء، أن طموحاته ليس العمل ضمن الجهاز الفني أو مدرب عام، لكن تولي الإدارة الفنية الكاملة للفريق.

وأكد أنه لم يتلق اي اتصال من مسؤولي الزمالك، مضيفًا أنه اذا تعاقد الزمالك مع مدير فني أجنبي، يجب أن يتواجد معتمد جمال ضمن الجهاز الفني كمدرب عام، مؤكدًا أن الأخير مدرب كبير وقادر على تحمل مسئولية تدريب اللاعبين.

وأضاف، أنه من أبناء نادي الزمالك، لكن من الصعب العودة لمنصب أقل في الجهاز الفني لأي فريق، لأنه لديه طموح كبير بعد العمل في الدوري المغربي كمدير فني.

وأوضح أن أزمة فريق الزمالك هي دكة البدلاء، ومحمود عبدالرازق شيكابالا هو اللاعب الوحيد الذي يستطيع صناعة الفارق لو كان بديلا ، مؤكدًا أن الفريق يكون في حالة جيدة إذا كان وسط الملعب جيدًا.

أزمة أحمد فتوح مع الزمالك

وأشار إلى أنه هناك أخطاء عديدة حدثت في غرفة الملابس منها مغادرة حسام عبدالمجيد لمعسكر أحد المباريات ومن ثم العودة للعب بشكل أساسي في المباراة التالية، خاصة وأن الفوارق الفنية قليلة بين اللاعبين.

وأكد أن الزمالك يمتلك لاعبين رائعين وجيدين، لكن البديل يجب أن يكون على نفس مستوى اللاعب الأساسي، مشيرًا إلى أن ما يفعله أحمد فتوح ليس في مصلحته وعليه النظر للخروج للاحتراف الخارجي، خاصة وأنه كان لديه الفرصة لذلك لكنه لم يفعل.

وشدد على أن ترك معسكر الفريق في مباراة هامة خطأ كبير، وسوف يتعرض فتوح للتجميد خلال المرحلة المقبلة ولن يلعب كثيرًا، ما فعله سوف يضر بمشواره الاحترافي.

وأشار إلى أن نادي الزمالك يحتاج لـ4 لاعبين جدد خلال الانتقالات الشتوية القادمة لصناعة الفرق، ورشحت عدة أسماء مثل وليد الكرتي وأسامة جلال ومحمود صابر لاعبي بيراميدز، لاعبين لديهم القوة والسرعة والمهارة.