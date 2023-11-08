بشير التابعي يذكر بالاسم: "هناك لاعب في الأهلي طلب فلوسه في شكائر لتجديد عقده"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:



قال بشير التابعي، نجم فريق نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إنه هناك طريقة واحدة من أجل عودة أحمد فتوح لقائمة فريق الزمالك، وإيقاف قرار بيعه ومنع تجميده.

وأضاف "التابعي"، في لقائه ببرنامج "اللعيب"، على فضائية "ام بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، أن اعتذار فتوح بالإمضاء والتوقيع على عقد التجديد على بياض،بدون تحديد أي مطالب مالية، متابعًا: "اللي عمله حصل وكان غلطة".

وأشار إلى أنه هناك أحد اللاعبين في النادي الأهلي حدث معه نفس موقف فتوح، رفض تجديد عقده وسافر من أجل الاختبار في أحد الأندية الانجليزية تحديدًا نادي ايفرتون، وعاد مرة أخرى وأصر حصوله على فلوس التجديد في "شكاير وشنط"، في ظل وجود أباطرة في الأهلي آنذاك.

وأكمل: "اللاعب إبراهيم سعيد هو بطل خلاص هو كان من الجيل بتاعي، كان عامل مشاكل وسافر يعمل اختبارات ورجع وقالهم لو عايزاني أجدد هاخد الفلوس في شكاير وشنط ورفض الشيكات، وبالفعل أخد الفلوس بالطريقة اللي هو عايزها في في ظل وجود ناس كانت موجودة أباطرة مابيرحموش".



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نجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، في رفع الحجز عن أرصدة النادي، وتسوية الأمور المالية مع مصلحة الضرائب المصرية، كما تنازل ممدوح عباس رئيس النادي السابق عن القضايا، ورفع الحجز من جانبه لإنهاء الأزمة.