بنظام المجموعات.. عامر حسين يكشف مواعيد كأس رابطة الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:

كشف عامر حسين عضو اتحاد الكرة المصري، عن مواعيد مباريات بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة موسم 2023/2024.

وقال "حسين"، في لقائه ببرنامج "ملعب أون تايم سبورت"، المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، مساء الثلاثاء، إن كأس الرابطة الموسم الماضي كان يلعب بنظام خروج المغلوب بسبب ضيق الوقت وتلاحم المواسم وكثرة المباريات، لكن هذا الموسم سيكون بنظام 3 مجموعات.

وأوضح أن كأس الرابطة سيعود بنفس النظام السابق الذي شهد أول نسخة من البطولة، وسيلعب بداية من يوم 2 يناير 2024 حتى يوم 13 فبراير، وهي فترة توقف الدوري بسبب مشاركة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.

وأضاف أن هذه البطولة سوف تساعد الأندية في تأهيل اللاعبين الغير دوليين الذين لن ينضموا إلى منتخب مصر وإعطائهم فرصة للمشاركة وخوض المباريات.

وأشار إلى بطولة دوري المحترفين في مصلحة جميع الأندية، وعندما قمنا بعمله أصبحت المباريات قوية وحققت فائدة كبيرة للأندية.

وبشأن بطولة كأس السوبر المصري، أكد أنها ستلعب بمشاركة 4 فرق وهي الأهلي وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا كليوباترا، والزمالك لن يشارك في هذه النسخة.

وعن تحديد مواعيد مباريات الأهلي والزمالك في الرابعة عصرًا، نوه إلى أنه يجب مراعاة الأمور التسويقية للمباريات حتى لا يحدث أي أضرار للرعاة، ونٌبعد مواعيد الأندية الجماهيرية عن بعض حتى لا تحدث أزمة، مع أهمية زيادة عدد المتابعين والمشاهدين في المنازل.

وتوج فريق فيوتشر بالنسخة الأولى من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية بعد الفوز على فريق غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف في 2021، بينما توج سيراميكا كليوباترا بطلا للنسخة الثانية من كأس رابطة الأندية 2023،بعد الفوز على المصري البورسعيدي 4/1.

ويحصل بطل كاس الرابطة على مكافأة مالية قدرها مليون ونصف المليون جنيه، بينما يحصل الوصيف على مليون جنيه، ويتحصل صاحب المركز الثالث على 500 ألف جنيه.