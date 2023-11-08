شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الأربعاء 8 / 11 / 2023 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الاربعاء لمتابعة اللقاء المثير الذى يجمع الزمالك مع بيراميدز باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائى كأس مصر، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

مشوار الزمالك فى كأس مصر

افتتح الزمالك مشواره فى كأس مصر بالفوز على بروكسى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى دور الـ 32 للبطولة ثم فاز على فاركو بثلاثية مقابل هدف فى دور الستة عشر ثم تخطى عقبة المقاولون العرب بسداسية مقابل هدف فى دور الثمانية.

مشوار بيراميدز فى كأس مصر افتتح بيراميدز مشواره فى كأس مصر بالفوز على راية بهدفين دون رد فى دور الـ 32 للبطولة ثم فاز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد فى دور الستة عشر ثم تخطى عقبة البنك الاهلى بثلاثية دون رد فى دور الثمانية. بيراميدز يتفوق على الزمالك في القيمة التسويقية بيراميدز يتفوق على الزمالك في القيمة التسويقية تبلغ القيمة التسويقية لبيراميدز 21.73 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 19.23 مليون يورو . 17 مباراة جمعت الزمالك وبيراميدز 17 مباراة جمعت الزمالك وبيراميدز وتعد مباراة اليوم هي الثامنة عشر في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث جمعتهما 17 لقاءً سابقا كان التفوق للزمالك خلالها بـ10 انتصارات في مقابل فوزين لبيراميدز و5 مباريات انتهت بالتعادل، سجل الزمالك 27 هدفا في شباك بيراميدز، في حين سجل بيراميدز 13 هدفا في شباك الزمالك، وانتهت أخر مواجهة جمعت بينهما بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق.

الأهلى ينتظر الفائز من الزمالك وبيراميدز

وتأهل فريق الأهلى إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر على حساب إنبى، وسيتم حسم الطرف الثانى للمباراة النهائية يوم 8 نوفمبر الجاري بين الزمالك وبيراميدز، وحدد اتحاد الكرة 13 مارس المقبل موعداً لمباراة نهائي كأس مصر موسم 2022 – 2023.