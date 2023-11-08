اتحاد الكرة يعلن اليوم موعد نهائى كأس مصر بعد مواجهة الزمالك وبيراميدز

القاهرة - سامية سيد - يعلن اتحاد الكرة في الساعات المقبلة موعد نهائي كاس مصر بين الأهلي، والفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز التي تقام اليوم ،الأربعاء، لتحديد طرف النهائي الثاني.

وقال عامر حسين عضو مجلس ادارة الكرة والمشرف على المسابقات: “سنحدد موعد نهائي كأس مصر للنسخة الماضية خلال الساعات المقبلة.

على صعيد متصل ، أنه كان معترضًا على نظام بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم، خصوصا في ظل قرار الكاف أولا خلال وقت سابق بإعفاء الأندية المشاركة من دور الـ32 في دوري أبطال أفريقيا، وبعدها تم إلغاء القرار ولعب الأهلي أمام سانت جورج الإثيوبي ولحسن الحظ أقيمت المباراتان في القاهرة.

وقال عامر حسين في تصريحات تليفزيونية: "إقامة بطولة في 21 يوما، ويتخللها 3 سفريات، أمر صعب بكل تأكيد على الأندية التي شاركت في البطولة، ولو أقيمت هذه البطولة بشكل مُجمع كانت ستكون أقوى وأفضل".

وأضاف: "البطولة غير مفيدة، ولا يوجد فرق بينها وبين بطولة دوري أبطال أفريقيا، ما هو الجديد الذي جاءت به، وسوف يتم حساب كافة الأمور ماليًا، ماذا جنى الأهلي وماذا أنفق طوال الدوري الأفريقي".

وزاد: "توقيت الدوري الأفريقي صعب للغاية، خصوصا في موسم يشهد أمم أفريقيا وكأس عالم للأندية، وأعتقد أنها كانت بطولة غير مفيدة، وتم استهلاك اللاعبين بشكل واضح وإرهاقهم بسبب كثرة السفريات".

وأشار إلى أن مستوى البطولة فنيا متواضع، والدليل قلة الأهداف في جميع المباريات. وتابع: "منتخب مصر سيواجه سيراليون في ليبيريا بشكل رسمي، وسوف يتم توفير طائرة خاصة للمنتخب لخوض اللقاء يوم 19 نوفمبر". وأتم: "الأهلي سيتجه من السعودية إلى الإمارات لخوض بطولة كأس سوبر الأبطال".