شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يبحث عن وديتين خلال فترة توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب أحمد سامى المديرالفنى لفريق سموحة، من الجهاز الإدارى تجهيز مباراتين وديتين ليخوضهما الفريق خلال فترة التوقف الحالية .

وتأتى رغبة المدير الفنى فى خوض وديات، من أجل رؤية بعض اللاعبين الذين غابوا عن المشاركة في اللقاءات الماضية أو تجهيز بعض اللاعبين العائدين من الإصابة لرؤيتهم على الطبيعة وتحديد احتياجاته خلال المباريات المقبلة .

وخسر فريق سموحة أمام الاتحاد السكندرى فى المباراة الماضية، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، الجمعة الماضية، على ستاد الإسكندرية ضمن الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز"دورى Nile".

وتوقف رصيد فريق سموحة عند النقطة 8 محتلا المركز السابع فى جدول ترتيب الدورى.