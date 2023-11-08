أبرز مباريات اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يبحث الكثير عن جدول مباريات اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023 في دوري أبطال أوروبا والدوري المصري والكأس وغيرها، فضلًا عن القنوات الناقلة.

متعة كرة القدم مضمونة مساء اليوم الأربعاء بالعديد من المباريات المثيرة عربيًا وعالميًا.

تقام مباريات في دوري أبطال أوروبا، وتُلعب مباراة هامة في كأس مصر وأخرى في الدوري المصري.

مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

نابولي × يونيون برلين (19:45 مصر، 20:45 السعودية) - beIN Sports HD 2

كوبنهاغن × مانشستر يونايتد (22:00 مصر، 23:00 السعودية) - beIN Sports HD 2

ريال مدريد × سبورتنغ براغا (22:00 مصر، 23:00 السعودية) - beIN Sports HD 1

أرسنال × إشبيلية (22:00 مصر، 23:00 السعودية) - beIN Sports HD 3

بايرن ميونخ × غالاتا سراي (22:00 مصر، 23:00 السعودية) - beIN Sports HD 5

مباريات اليوم في الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا × الأهلي (16:00 مصر، 17:00 السعودية) - OnTime Sports HD 2

مباريات اليوم في كأس مصر

الزمالك × بيراميدز (19:00 مصر، 20:00 السعودية) - OnTime Sports HD 1

