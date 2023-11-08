شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. لقاءت قوية فى عاشر جولات دورى مرتبط اليد 2004 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُقام على مدار اليوم ،الأربعاء ، مواجهات قوية على صعيد الجولة العاشرة بدورى المرتبط بالمحترفين لكرة اليد مواليد 2004 للموسم المحلى 2023 / 2024 .

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ،البنك الأهلى مع الأهلى و سبورتنج مع الجزيرة و هليوبوليس مع الترسانة و و طلائع الجيش مع الأوليمبى و الطيران مع أصحاب الجياد و الزمالك مع الشمس و الزهور مع سموحة و المعادى مع العبور .

بينما تقام الجولة الحادية عشر يوم الأربعاء المقبل بلقاءات بين كلا من ، الأهلى مع سبورتنج و البنك الأهلى مع هليوبوليس و الجزيرة مع طلائع الجيش و الترسانة مع الطيران و الأوليمبى مع الزمالك و أصحاب الجياد مع الزهور و الشمس مع المعادى و العبور مع سموحة .

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.