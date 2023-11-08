شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق "جوكر" الأهلى يحتفل بعيد ميلاده الـ26.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل أكرم توفيق، نجم النادى الاهلى اليوم الاربعاء بعيد ميلاده الـ26، فهو من مواليد 8 نوفمبر 1997 بمدينة كفر صقر بالشرقية، ويرتبط اللاعب بعلاقة قوية بجماهير القلعة الحمراء التى أطلقت عليه لقب الجوكر وقلب الأسد.

ويتشابه أكرم توفيق مع أحمد فتحى فى العديد من الأشياء، أبرزها اللعب بقتالية وروح عالية، أيضا القدرة على أداء أكثر من مركز بنفس الكفاءة.

أيضا أكرم توفيق صاحب بداية مشابهة للغاية للجوكر فتحى، حيث بدأ الثنائى كلاعب فى وسط الملعب، ثم استدرجتهم الظروف للعب فى الجانب الأيمن، وهو ما يحدث مع أكرم توفيق فى الفترة الحالية.

وأطلق بيتسو موسيمانى مدرب الأهلى السابق لقب "موفاسا" على أكرم توفيق بعدما شاهد فيلم الأسد الملك وأعجب باللقب ولم يحتج أكرم توفيق نجم المنتخب الأولمبى والنادى الأهلى وقتًا طويلًا ليدخل قلوب جماهير الكرة المصرية، القتالية واللعب بروح سمة أدائه مع كل مهمة تسند له فى أرض الملعب، ليثبت نفسه بين الكبار.

وإجمالا لعب أكرم توفيق مع الأهلى 75 مباراة سجل هدفين وصنع 6 أهداف أخرى فى 4574 دقيقة لعب، ونجح فى التتويج مع القلعة الحمراء بالدورى مرتين وكأس مصر مرتين ودورى الابطال الافريقى مرة والسوبر الافريقى مرة وبرونزية كأس العالم للأندية مرة والسوبر المحلى مرة بجانب كأس الأمم الافريقية تحت 23 عاماً مع المنتخب الأولمبى وشارك فى أولمبياد طوكيو.

وتتغنى جماهير الأهلى بأداء أكرم توفيق القتالى لاسيما بعد أن أستطاع أن يقهر الاصابة بالرباط الصليبى التى عطلت مسيرته فى الملاعب مرتين على التوالى.

ولا تنسى جماهير الأهلى عدة مباريات تألق فيها أكرم توفيق بشكل صارخ على رأسها مباراة المارد الأحمر أمام الترجى التونسى بعدما منع الليبى حمدو الهونى من المرور فى أكثر من مناسبة، وكان أحد أسباب تأهل الأهلى لنهائى أفريقيا قبل أن يتألق أمام كايزر تشيفز ليقود المارد الأحمر للتتويج بدورى أبطال أفريقيا للمرة العاشرة فى تاريخه، وحجز أكرم توفيق موقعاً أساسياً بتشكيلة الأهلى بعد الأداء الرجولى، خاصة أنه يرفع شعار "ممنوع الأرجزة" فى الجبهة اليمنى وهى الجملة التى اشتهر بها فى مونديال الأندية أمام بالميراس البرازيلى.

انتقل أكرم توفيق من إنبى إلى النادى الأهلى فى صيف 2016 مقابل 700 ألف يورو بعمر الـ17 عاما من أجل اللعب فى فريق الشباب وكذلك الفريق الأول.