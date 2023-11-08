شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى وسيراميكا اليوم الأربعاء 7 / 11 / 2023 فى دوري Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الرابعة عصر اليوم الاربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى مع سيراميكا على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية لمسابقة دوري Nile، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

ترتيب الاهلى وسيراميكا فى جدول الدوري

يحتل الاهلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعدما لعب 3 مباريات حقق الفوز فيهم وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه هدفين ومازال لديه مباراتين مؤجلتين فيما يحتل سيراميكا المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط بعدما لعب 5 لقاءات فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.

الاهلى يتفوق على سيراميكا في القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية لفريق الاهلى 30.50 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لسيراميكا 10.23 مليون يورو.