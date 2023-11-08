شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر غدا استعدادا لمواجهتى جيبوتى وسيراليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قائمة الفراعنة لمباراة جيبوتي وسيراليون في انطلاقة مشواره المنتخب تصفيات المونديال، في مؤتمر صحفي غدا الخميس.

ويعكف المدير الفني حالياً على دراسة الأسماء التى سيتم ضمها للمعسكر المقبل الذى ينطلق 13 نوفمبر الجاري.، وطلب روي فيتوريا ، المدير الفني لمنتخب مصر، الاطلاع على التحقيقات التى أجرتها إدارة الزمالك مع أحمد فتوح ومحمد صبحي قبل حسم موقفهما من المعسكر المقبل لمباراتي جيبوتي وسيراليون فى تصفيات كأس العالم.

ويسعى منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، لتحقيق حلم التأهل للمونديال للمرة الرابعة في تاريخه، خاصة بعد النظام الجديد الذي اعتمده الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للتأهل لنهائيات كأس العالم في نسختها المقبلة وتخصيصه 9 مقاعد في النسخة المقبلة للقارة الأفريقية، وهو ما يعزز فرص منتخب مصر في التأهل للمونديال في النسخة المقبلة 2026.

وأكد محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، إقامة مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي في السادسة مساء يوم 16 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي ضمن مواجهات الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قائمة اللاعبين المحترفين الأولية لمعسكر شهر نوفمبر، واللاعبون هم: محمد النني وطارق حامد وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حسن كوكا ومصطفى محمد ومحمد شريف وعمر مرموش.