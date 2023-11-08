شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يسابق الزمن لحسم ملف المدير الفنى خلال توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق مسئولو نادي الداخلية الزمن من أجل حسم هوية المدير الفني الجديد الذي سيتولى المهمة الفنية في الفترة القادمة، في ظل عدم تعيين مدير فني جديد منذ استقالة ميمي عبد الرازق من تدريب الفريق الشرطي.

ولم يحسم مسئولو الداخلية ملف المدير الفني الجديد حتى الآن، ليخلف ميمي عبد الرازق في تدريب الفريق، بعدما أسند المهمة للثنائي هاني عبد الباقي ومحمد زيكا لتولي المسئولية بشكل مؤقت على أن يتم حسم ملف المدرب الجديد خلال فترة التوقف الحالية.

ويستغل الجهاز الفني للداخلية فترة توقف الدوري في استعادة الرباعي المصاب محمد نجيب وعبد العزيز السيد وعلي الزاهدي والتونسي أشرف العفلي، للتعافي من الإصابات التي لحقت بهم خلال الفترة الأخيرة.

وحصل لاعبو الداخلية على راحة سلبية لمدة 4 أيام خلال فترة توقف الدوري، على أن يعود لاستئناف التدريبات الجماعية، بعد انتهاء فترة الراحة ضمن التحضير لاستئناف مباريات الدوري، والتي تشهد تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبين في المباريات الماضية.