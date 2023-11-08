شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى وسيراميكا اليوم الأربعاء 8 / 11 / 2023 فى دوري Nile والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الرابعة عصر اليوم الاربعاء لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى مع سيراميكا على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية لمسابقة دوري Nile، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..ترتيب الاهلى وسيراميكا فى جدول الدوري
يحتل الاهلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعدما لعب 3 مباريات حقق الفوز فيهم وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه هدفين ومازال لديه مباراتين مؤجلتين فيما يحتل سيراميكا المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط بعدما لعب 5 لقاءات فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.
الاهلى يتفوق على سيراميكا في القيمة التسويقية
تبلغ القيمة التسويقية لفريق الاهلى 30.50 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية لسيراميكا 10.23 مليون يورو.
6 مباريات جمعت الاهلى وسيراميكا قبل لقاء الليلة حقق المارد الأحمر أربعة انتصارات وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبوه 13 هدفاً وتلقت شباكه هدفين.
المباراة الأولى والأخيرة بين الأهلى وسيراميكا
انتهت أول مباراة جمعت الاهلى وسيراميكا بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد فيما انتهت أخر مباراة جمعت الفريقين بفوز الأهلى بهدف دون رد.أرقام كولر مع الاهلى
وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 70 مباراة، فاز فى 48 لقاءً، وتعادل فى 15 مباراة، وتلقى 7 هزائم، وسجل لاعبوه 129 هدفاً وتلقت شباكه 41، وخرج بشباك نظيفة فى 43 مباراة، وتوج كولر مع الأهلى بخمس بطولات هى السوبر المحلى "مرتين"، وكأس مصر "مرة"، ودورى أبطال أفريقيا "مرة"، والدورى الممتاز "مرة".
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