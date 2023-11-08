شكرا لقرائتكم خبر عن زد يرفض وديات القسم الثانى ويتمسك بمواجهات أندية الدورى فى فترة التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

رفض الجهاز الفني لفريق زد، عدة طلبات من أندية القسم الثاني لتنظيم مواجهات ودية في فترة التوقف التي تستمر لنهاية الشهر، وتمسك مجدي عبد العاطي المدير الفني بتنظيم وديات قوية مع فرق الدورى الممتاز.

وسيلاقي زد بعد العودة من التوقف فريق الاتحاد السكندري يوم 30 نوفمبر الجاري، بعدها سيصطدم بالأهلي في المباراة التالية، وهي المواجهات التي تمثل تحديا كبيرا للفريق والجهاز الفني.

ويبحث الجهاز الفني لفريق زد عن معسكر مغلق للفريق في الفترة المقبلة، للحفاظ على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين بعد غياب الفريق عن المباريات أكثر من 20 يومًا للتوقف الدولى المقبل.

طالب مجدي عبد العاطي المدير الفني لزد من جهازه الإداري والمعاون خوض 4 وديات في فترة التوقف لتجهيز اللاعبين لمواجهز زعيم الثغر بنهاية هذا الشهر.

وشدد المدير الفني لزد على جهازه المعاون بضرورة أن تكون المباريات الودية المقرر اقامتها في الفترة المقبلة، مع أندية دورى ممتاز، رافضا فكرة المواجهات مع أندية دورى المحترفين، للحفاظ على مستوى الاحتكاك المطلوب لمواصلة الصحوة بالدوى.